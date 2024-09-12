انت الأن تتابع خبر معجزة نزلت من السماا.. تعالي اقولك علي ماسك حكاية هينور وشك حتي لو كان وشك اسود بلاك.. طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع حلول فصل الصيف وتعرض البشرة لأشعة الشمس الحارقة، يعاني الكثير من الناس من ظهور علامات الاسمرار والبقع الداكنة، وللتخلص من هذه المشكلات والحصول على بشرة نضرة ومشرقة، يعتبر ماسك النشا الطبيعي أحد الحلول الفعالة التي تساهم في تفتيح البشرة وعلاج علامات اسمرار الشمس، ويعمل النشا بفضل خصائصه المهدئة والمبيضة على تحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل اكثر عن مسك النشا الطبيعي، ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنشرح اهمية التفاصيل تابعونا.

كيفية تحضير ماسك النشا

لتحضير ماسك النشا، يمكن مزج ملعقتين كبيرتين من النشا مع ملعقتين من اللبن أو ماء الورد، حتى يتكون قوام كريمي ناعم، ويتم توزيع الماسك بالتساوي على الوجه والرقبة ويُترك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تماما، وبعد ذلك، يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف، وهذا الماسك يساعد على تفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة، مما يساهم في تجديد البشرة وإعطائها مظهرا أكثر نضارة.

نتيجة استخدام الماسك