انت الأن تتابع خبر "هتبقى ملكة جمال".. استخدمي كريم ميبو بهذه الطريقة كل يوم قبل النوم وشوفي المعجزات.. ضاع عمرك وانتي بتصرفي فلوسك على حاجات غاليه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير منا يعرف كريم ميبو كعلاج للحروق، والنشا كمكون رئيسي في وصفات الطعام، ولكن ما لا يعلمه البعض هو أن دمج كريم ميبو والنشا يمكن أن يكون وصفة رائعة لتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري وبفضل مكوناته الطبيعية، يعتبر كريم ميبو فعالاً في التفتيح والتخلص من التصبغات، والنشا يساهم في توحيد لون البشرة.

مكونات كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة والجسم

تعاني البشرة من الاسمرار نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو التغيرات المناخية، وخاصة بعد العودة من المصيف ولذلك، هناك حاجة إلى مستحضرات فعالة لإعادة نضارة البشرة وتفتيحها. من هنا تأتي أهمية مزيج كريم ميبو والنشا الذي يحتوي على مكونات طبيعية قادرة على تفتيح البشرة وإعادة توهجها وإليك مكونات الوصفة:

ربع كوب من نشا الذرة: يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة ويعمل على تفتيح البشرة.

علبة كريم ميبو: يحتوي على أعشاب طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وتجديد خلاياها.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو: يرطب البشرة ويعمل على تحسين ملمسها.

ملعقة كبيرة من ماء الورد: يعمل كمنعش طبيعي للبشرة ويهدئ من التهاباتها.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون: يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

خطوات تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة