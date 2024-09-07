انت الأن تتابع خبر «معجزة ربانية».. أوراق هذه الشجرة تقضي على مشكلة السكري وتخفض نسبة السكر بشكل مذهل ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومرض السكري هو مرض مزمن عند زيادة نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي ويصبح في حاجة دائمة لخفض بالأدوية والانسولين ولكن يجب أيضا الاعتماد على الأعشاب الطبيعية التي يوجد منها التي في خصائصها العلاجية التي تقوم بخفض مستوى السكر وأهم هذه الأشجار هي شجرة النيم واوراقها التي تعالج الكثير من الأمراض

فوائد أوراق شجرة النيم لخفض السكر في الدم

أوراق النيم تساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين مما يسهم في تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل أفضل وتشير بعض الأبحاث إلى أن أوراق النيم قد تقلل من امتصاص الجلوكوز في الأمعاء مما يؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام و تساعد بعض المركبات الموجودة في أوراق النيم على تحفيز البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين وهو أمر مهم لتنظيم مستويات السكر في الدم

معالجة أمراض القلب باستخدام ورق النيم