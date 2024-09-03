انت الأن تتابع خبر وداعاً لجرعات الأنسولين والحرمان .. سحر رباني لعشبة معجزة ورخيصة تخفض السكر في الدم وتزيد معدل حرق الدهون بشكل جبار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف الدراسات الحديثة في المجال الطبي عن أن مرتفعات سكر الدم قد تنشأ إما بسبب نقص في إنتاج الإنسولين أو عجز الجسم عن استخدامه بكفاءة.

يُذكر أن الإنسولين هو هرمون

حيوي مسؤول عن تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق مساعدة الجلوكوز على الانتقال إلى الخلايا لتوليد الطاقة أو لتخزينها.

بالإضافة إلى ذلك

تبرز بعض الأعشاب كعوامل داعمة لصحة المرضى المصابين بالسكري. تم تحديد القرفة، التي تُعرف بفوائدها في خفض نسبة السكر بالدم وتعزيز التمثيل الغذائي، كمساهم رئيسي في تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون. الزنجبيل أيضًا يقدم فوائد مماثلة، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة والالتهابات تعزز الهضم وتساعد في تقليل الشهية.

كما يُعرف الكركم باحتوائه على الكركمين