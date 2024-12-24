انت الأن تتابع خبر اوعي ترمي الزيت المستعمل هاتيه وتعالي اعلمك ازاي تصنعي صابون مواعين منه بسهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من سيدات المنزل يتوفر لديها مقدار كبير من الزيت المستعمل في نهاية كل شهر، ولا تعرف فيما تستخدمه، وعلى الجانب الآخر هناك بعض السيدات التي تتخلص منه أول بأول، ولكن من الآن فصاعدًا لن تتخلصي نهائيًا من الزيت المستعمل، و سنوضح إليك طريقة مثالية لاستغلال كل كميات الزيت المستعملة المتبقية عندك، حيث أن صابون المواعين العامل الأساسي لصناعته هو الزيت المستعمل، لذلك سنطرح إليك من خلال هذا المقال التالي طريقة تحضير صابون المواعين في المنزل بأبسط الخطوات الممكنة.

اعتاد الكثير من الناس على للتخلص من زيت الطعام المستعمل

ولكننا الآن جئنا لكل ربة منزل بوصفة رائعة وبسيطة يمكن من خلالها استغلال زيت الطعام المستعمل بعمل افضل صابون المواعين بالكمية المطلوبة وبدون اي أضرار أو حتى تكاليف، عالية، كل ذلك يتم بخطوات بسيطة يمكنكم التعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال سطور هذا المقال.

يمكنكم الان إعادة تدوير واستخدام زيت الطعام المستخدم بطريقة مفيدة وموفرة، وهي القيام بعمل وصناعة صابون المواعين في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات في متناول أيدي الجميع، وسوف تحصلون على أفضل صابون بجودة عالية مثل الجاهز بل افضل بكمية مناسبة وبتكاليف محدود، لذلك تابعونا الآن للتعرف على خطوات التحضير من خلال السطور القادمة لهذا المقال.

طريقة عمل صابون المواعين

تحضير صابون المواعين في المنزل يعتبر من أبسط الأمور، التي من الممكن تجربتها في المنزل، كما أنه يحتاج فقط إلى عدد بسيط من المكونات، التي من السهل إحضارها من أي مكان بجانب الزيت المستعمل، فقط عليك تتبع الطريقة التالية لتحضيره بطريقة صحيحة:

المكونات اللازمة

1 ½ لتر من الزيت المستعمل.

نصف لتر من المياه الدافئة.

ربع لتر من البوطاس.

4 أكواب كبيرة من الدقيق.

اثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اثنين ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقة واحدة من الكربوناتو.

ملعقة واحدة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

صابون المواعين من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها بشكل يومي ويستخدم في تنظيف المواعين وفي الكثير من الاغراض الاخرى، لذلك يكون من الأفضل القيام بعمل صابون المواعين في المنزل ويمكن أن يتم ذلك بكل سهولة باستخدام زيت الطعام المستعمل وسوف يصبح مثل الجاهز وافضل بأقل التكاليف،

لذلك سوف نستعرض لكم طريقة التحضير بخطوات بسيطة يمكن التعرف عليها من خلال هذا المقال.

نقوم بتصفية زيت الطعام المستعمل باستخدام الشاش، وذلك لإزالة أدق الشوائب المتواجدة في الزيت.

بعد ذلك نحضر وعاء لا تحتاجين إليه، ثم نقلب فيه كلًا من الماء والبوتاس.

وبعدها نقوم بإضافة عصير الليمون، وبعدها نضيف كلًا من الجلسرين والكربونات وملح الطعام.

ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد جدًا باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس كافة المكونات.

نقوم بإضافة ذلك الخليط إلى الزيت المستعمل، ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

وفي النهاية يتم إضافة الدقيق إلى ذلك الخليط، ولكن بشكل تدريجي،حتى تحصلي على قوام متماسك للصابون.

ثم نحضر صينية مناسبة ونضع كيس من البلاستيك في قاع الصينية، ونصب الخليط في الصينية، ويترك على جنب في مكان جيد التهوية حوالي ثلاث أيام.

ومن الضروري تقطيع الصابون في اليوم الثاني من التحضير، حتى يصبح من السهل جدًا تقطيعه.

وعند التأكد من جفاف الصابون بشكل جيد، فمن الممكن تخزينه في مكان جيد والبداية في استعماله كما تشائين.

لا داعي للتخلص من زيت الطعام المستعمل