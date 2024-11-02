طريقة عمل كيكة القهوة والبرتقان

وصفة كيكة القهوة من الوصفات اللذيذة والسهلة ، اللي بتجمع ما بين طعم القهوة المميز مع حموضة البرتقان ، وهي مثالية جدا للفطار او تاكليها مع الشاي بعد الضهر.

المكونات:

كيكة القهوة:

- 225 جرام زيت نباتي.

- 225 جرام سكر بني او سكر عادي.

- 4 بيضات.

- 25 جرام قهوة سريعة التحضير ، مخلوطة ب 30 مل ماية مغلية.

- 225 جرام دقيق ذاتي التخمير.

- 5 جرام بيكنج باودر.

صوص البرتقان:

- 6 صفار بيضات.

- عصير 3 حبات برتقان ، وبشر القشر بتاعهم.

- 100 جرام سكر.

- 25 جرام زبدة غير مملحة.

- 27 جرام نشا.

كيكة القهوة والبرتقان.1

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وهاتي قالب كيك مربع بحجم 23 سم ادهنيه بالزيت وبطنيه بورق زبدة.

2- لتحضير كيكة القهوة ، في طبق اخلطي الزيت السكر وامزجيهم مع بعض ، وبعدين ضيفي البيت واخفقيهم مع بعض كويس ، وبعدها ضيفي خليط القهوة وقلبيهم.

3- ضيفي الدقيق, البيكنج باودر ، واخلطي لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة.

4- صبي الخليط في قالب الكيك اللي جهزناه واخبزيه لمدة 50 دقيقة لساعة ، الكيكة هتبقى جاهزة لما تدخلي فيها عود خشب او طرف سكينة وتطلع نضيفة.

5- خرجي الكيك من الفرن وسيبيها لحد ما تبرد في القالب زي ما هي.

6- بعد كده باستخدام ايد معلقة خشب رفيعة ، خرمي الكيكة من فوق بشكل متساوي ، هتحتاجي تقريبا ل 36 خرم ، حوالي 4 خروم في كل قطعة كيك بعد التقطيع ، وخلي بالك الخرم مايوصلش لقاع الكيكة ، عشان الصوص مايتسربش منها.

7- حضري صوص البرتقان ، في طبق اخلطي صفار البيض, عصير البرتقان, قشر البرتقان, الزبدة, النشا ، واخفقيهم مع بعض لحد ما المكونات تمتزج كويس.

8- في حلة على نار متوسطة لمنخفضة حطي الخليط ، مع التقليب المستمر لحد ما قوامه يبقى سميك ، والخليط هيبقى جاهز لما تلاقيه غطى ضهر المعلقة.

9- انقلي الصوص في طبق وسيبيه لحد ما يبرد تماما في التلاجة.

10- بعد ما الكيكة تبرد خرجيها من القالب وحطيها على طبق التقديم او حامل للكيكة.

11- حطي صوص البرتقان في كيس حلويات ونزليه في الخروم اللي احنا عملناها في الكيكة.

12- لما الخروم تتملي بالصوص ، استخدمي باقي الصوص لتغطية الجزء اللي فوق من الكيكة.

13- وكده تبقى جاهزة قطعيها مربعات وقدميها.

الطريقة بالفيديو: