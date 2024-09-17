الوصفة الجهنمية لتبيض الجسم والمناطق الداكنة وعلاج الخطوط السيلوليت هتندهش من النتيجة

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رياض - احمد صلاح - تبيض الجسم والمناطق الداكنة، تعاني الكثير من السيدات من البقع الداكنة في الجسم، ووجود الخطوط الواضحة في الجسم الناتجة من السيلوليت، مما يجعلهم يبحثون عن وصفات طبيعية تساعد في تفتيح البشره والمناطق الداكنة وتخلصهم من الخطوط بالجسم التي تعطيهم مظهر غير لائق، لأن الكثير من الكريمات لا تعطي نتيجة قوية ويكون هناك أضرار كثيرة من استخدامها أما المواد الطبيعية مفيدة للبشرة.

الوصفة الجهنمية لتبيض الجسم والمناطق الداكنة

المكونات

ملعقة من مسحوق الصندل.

10قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك إحضار وعاء ووضع مسحوق الصندل وإضافة 10 قطرات من ماء الورد، عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على المناطق الداكنة في الجسم وعلى الخطوط بالجسم، يترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم عليك غسل البشرة بالماء الفاتر، عليك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتيجة فعالة من تبيض الجسم بشكل ملحوظ.

وصفات طبيعية لعلاج الخطوط السيلوليت

المكونات

3 ملاعق من القهوة.

زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك خلط كميه من الزيت مع القهوة، وعليك خلط المكونات حتي تحصلين على معجون كثيف القوام، ثم قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي بها سيلوليت وعليك فرك الخليط لمدة 10 دقائق بحركة دائرية، ثم قوم بغسل البشرة بالماء الفاتر تكرر هذا الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة سحرية لتفتيح الجسم بالكامل والمناطق الداكنة

المكونات

ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام