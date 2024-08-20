انت الأن تتابع خبر عودة الفنانة وردة الجزائرية للحياة من جديد يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعود الفنانة وردة الجزائرية للحياة من جديد في مسلسل درامي ضخم يجري التحضير له حاليًا، بتعاونٍ بين شركة MBC وشركة “الشروق” الجزائرية للإنتاج.

وقع اختيار القائمين على العمل على النجمة الجزائرية كنزة مرسلي لتجسيد دور وردة الجزائرية، وذلك بعد نجاحها الباهر في تقديم العديد من أغانيها خلال مشاركتها في برنامج المواهب “ستار أكاديمي”.

وقد أثنى الكثيرون على اختيار كنزة، مشيدين بموهبتها وصوتها الرائع، وقدرتها على تجسيد شخصية وردة بكلّ إبداع.

إلى جانب كنزة، سيشارك في المسلسل الفنان المصري محمد رمضان، حيث سيجسّد دور الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي ارتبط اسمه فنّيًا بوردة الجزائرية. وقد أثار اختيار رمضان بعض الجدل، حيث اعتبر البعض أنّه لا يُشبه بليغ حمدي من ناحية الشكل، بينما رأى آخرون أنّه ممثل موهوب قادر على تجسيد الدور بكلّ براعة.

لاقت فكرة المسلسل ردود فعل مُتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن حماسه لمشاهدة العمل، بينما انتقد آخرون اختيار محمد رمضان لدور بليغ حمدي

من المقرّر أن يتناول المسلسل سيرة وردة الجزائرية الذاتية بكلّ تفاصيلها، من نشأتها في وهران إلى مسيرتها الفنية المُضّاءة، مرورًا بزواجها من الموسيقار المصري بليغ حمدي، وصولًا إلى وفاتها في القاهرة عام 2012.

لم تُحدّد شركة الإنتاج موعدًا نهائيًا لعرض المسلسل حتى الآن، لكن من المتوقّع أن يتمّ عرضه خلال موسم رمضان المُقبل.