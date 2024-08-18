انت الأن تتابع خبر آلام مؤخرة الرقبة قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل الانزلاق الغضروفي أو التهاب السحايا.. كيف تقي نفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث، إن آلام مؤخرة الرقبة قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل الانزلاق الغضروفي أو التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.

وأوضحت الجمعية أن آلام مؤخرة الرقبة تستلزم استشارة الطبيب إذا حدثت على نحو مفاجئ وكانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل: