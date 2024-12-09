انت الان تتابع خبر شاهد .. طريقة عمل الأرز باللبن المكشكش بكل أسراره أفضل من المحلات في البيت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تسعى معظم السيدات إلى تحضير وجبات سهلة وسريعة وكذلك شهية ومغذية لأفراد الأسرة خاصة في فصل الصيف حيث الحر الشديد وفقدان الكثير من الماء وهنا تأتي العديد من الحلويات الباردة التي يمكن تناولها ولكن يبقى الأرز باللبن هو الحلوى الشهية التي يفضلها الكبار وكذلك الصغار بالإضافة إلى أنه من الحلويات التي يدخل بها الحليب وهو يحتوي على أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خاصة الكالسيوم لذلك اليوم وخلال هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة عمل الأرز باللبن خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

طريقة تحضير الأرز باللبن

تستطيع الأمهات تحضير الأرز باللبن فى المنزل من خلال مجموعة بسيطة للغاية من الخطوات وهي على النحو التالي:

كمية من المكسرات.

حوالي كوب من الحليب البارد.

3 ملاعق من القشطة البلدي.

كوب من الأرز المصري.

3 ملاعق من نشا الذرة.

لتر من الماء.

رشة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير الأرز باللبن