شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والعين اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر في كأس الانتركونتننتال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من عشاق المارد الاحمر لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت وتتميز قناة اون تايم بكونها واحدة من افضل واشهر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض مباريات الدوري المصري وعرض مباريات كأس الانتركونتننتال، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات .

تردد قناة اون تايم سبورت

واليكم تردد قناة اون تايم سبورت، ومن خلال موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي..

تردد اون تايم سبورت 2024 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11861.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر عرب سات

التردد : 12379.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

جودة الصوت والصورة: HD.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وبعد ان وضحنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت عبر النايل سات وعرب سات فمن المقرر بان ياتي موعد المباراة في يوم الثلاثاء 29 اكتوبر في تمام الساعة ال8 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ان تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي والتي تجمع بين بطل افريقيا الاهلي وبطل اسيا العين وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة ال8مساءا بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة ال9 بتوقيت الامارات.

تشكيل الاهلى امام العين الاماراتى

وبعد ان وضحنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي اليكم التشكيل الخاص بالمارد الاحمر الليلة..

على أن يأتي في حراسة المرمي: محمد الشناوي

على أن يأتي فيخط الدفاع:يحيى عطية الله – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق.

على أن يأتي في خط الوسط: كوكا – مروان عطية – إمام عاشور.

على أن يأتي في خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي

تشكيل العين امام الاهلي