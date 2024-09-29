ضبط تردد قناة المنار 2024 على النايل سات لمتابعة أخر وأهم الأخبار لحظة بلحظة

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رياض - احمد صلاح - قناة المنار الفضائية هي قناة لبنانية إخبارية تابعة لشبكة المجموعة اللبنانية للإعلام، تبث عبر قمر النايل سات والعرب سات إلى سائر منطقة الشرق الأوسط بتقنية عالية الجودة، تهتم بنقل الخبر من مصدره مما يعطيها المصداقية والشفافية في نقل الأخبار، بدأت في ارسالها الفضائي منذ عام 2014 وحتى الآن وهي تحمل شعار “قناة العرب والمسلمين”.

تعتبر قناة المنار من القنوات الرائدة

في تغطية الأحداث الساخنة في المنطقة العربية خاصة قضية فلسطين، فهي تقدم مادة اعلامية جذابة للمشاهدين متوافقة مع المعايير الإعلامية الإحترافية، فضلاً عن كونها تنتهج منهج تقديم رسالة للجمهور، وهي تتوجه إلى جميع المسلمين بخطاب توحيدي، حيث تبتعد في تناولها للأحداث عن الإثارة المبتذلة، ونجحت قناة المنار في خلال فترة قصيرة أن تحتل مكاناً ريادياً في مجال الإعلام العربي.

تردد قناة المنار 2024

استقبل شارة تردد قناة المنار وتابع أخر وأهم الأخبار اللبنانية لحظة بلحظة، فقد زاد البحث بشكل مكثف عن تردد قناة المنار في الفترة الأخيرة، كونها من أهم القنوات اللبنانية الإخبارية، حيث تهتم بالشأن اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وتتنوع الأخبار التي تتناولها قناة المنار، بين السياسية والإقتصادية والدولية، وتتميز قناة المنار بباقة من أفضل الإعلاميين العرب.

ضبط تردد قناة المنار

اضبط أجهزة استقبال القنوات لديك، على الترددات التالية لقناة المنار الإخبارية على قمري النايل سات والعرب سات، وتأكد من ادخالها بشكل صحيح لضمان استقبال شارة تردد قناة المنار الإخبارية.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز

نايل سات 11641 V 3/4 3000

عرب سات 12632 V 3/4 3000

طريقة تنزل قناة المنار

لضبط قناة المنار على أجهزة استقبال القنوات لديك، قم بإتباع الخطوات التالية بواسطة جهاز الريموت كنترول.