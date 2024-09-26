انت الأن تتابع خبر استقبلي التردد لاولادك بسرعة!!... تردد قناة وناسة الجديدة 2024 على النايل سات والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسة واحدة من قنوات الاطفال التي تقوم بعرض محتوى ترفيهي من برامج ومن اغاني للاطفال على مدار اربعة وعشرون ساعة، ومن الجدير بالذكر ان القناة لا تعتبر ترفيهية فقط بل انها تقوم بتقديم محتوى يساعد الاطفال على تطوير مهاراتهم كما تساعد الامهات في معرفة السلوكيات الصحيحة للاطفال والطريقة الصحيحة للتربية، وغيرها من التفاصيل الاخرى والبرامج التي يتم عرضها من خللا شاشة قناة وناسة، لكن خلال الفترة الاخيرة قد تم الاعلان من قبل الجهات المسؤولة عن ايقاف التردد القديم وطرح تردد جديد، وللتعرف على هذا التردد الجديد تابعونا عبر دوت الخليج

قناة وناسة تي في

اكتسحت قناة وناسة الساحة خلال الفترة الاخيرة لما تعرضة من محتوى يجذب مشاهدات الاطفال في كافة الفئات العمرية، حيث ان القناة تقوم بالتنويع بين المحتوى الترفيهيى من اغاني وكارتيون وبين المحتوى الشيق والمحتوى الديني ايضًا وغيرهم، والآن وبعد تحديث التردد الخاص بالقناة قد تمت اضافة العديد من الاغاني الجديدة واشهرها الاغاني

التالية:

أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو.

كذلك أغنية لوليات صغار.

لولو الشطورة.

ماذا تشتري لولو من المول.

لولو وماما.

لولو والروضة.

لولو وليكا أختي الغيورة.

أغنية يلا مع لولو.

استقبال تردد قناة وناسة الجديد