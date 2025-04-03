لدعم الأبطال المصريين.. مرموش يساند فريق الاسكواش المصرى ويتبادل قميصه مع على أبو العينين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 06:32 مساءً - حرص عمر مرموش نجم مانشستر سيتى الانجليزى، على الحضور إلى الملعب الزجاجي لدعم الأبطال المصريين فى الاسكواش في مباريات اليوم، كما تبادل عمر مرموش قميصه مع علي أبو العينين لاعب وادي دجلة.

كما حرص أبطال الاسكواش المصري، على دعم النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي خلال مباراته أمس في الدور الانجليزي أمام ليستر سيتي، والتي انتهت بفوز فريق مرموش بثنائية نظيفة.

وتواجد أبطال الاسكواش المصري في مدينة مانشستر لخوض منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

يشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.

وفي منافسات السيدات، توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، باللقب، وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.