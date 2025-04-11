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أحمد جودة - القاهرة -
تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن تجديد عقود للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.
أحمد سالم: فكرة رحيل بيسيرو غير مطروحة.. وأي مساومات من لاعب بأندية آخرى لن يتم التجديد له
وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "ليس هناك أي قرار يخص بيسيرو ولكن هناك جلسة مع المدرب لمعرفة سبب الخروج من الكونفدرالية، فكرة رحيل بيسيرو غير مطروحة حاليا".
وأضاف: "أي مساومات من أي لاعب بأندية آخرى لن يتم التجديد له، عقد حسام عبد المجيد ساري مع النادي وهو ابن الزمالك وسيتم التمديد له قريبا".
واختتم حديثه قائلًا: "ليس هناك أي قرارات رسمية بخصوص أي لاعب في الفريق حاليا".