الرياضة

أحمد سالم: فكرة رحيل بيسيرو غير مطروحة.. وأي مساومات من لاعب بأندية آخرى لن يتم التجديد له

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أحمد سالم: فكرة رحيل بيسيرو غير مطروحة.. وأي مساومات من لاعب بأندية آخرى لن يتم التجديد له

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن تجديد عقود للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

أحمد سالم: فكرة رحيل بيسيرو غير مطروحة.. وأي مساومات من لاعب بأندية آخرى لن يتم التجديد له

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "ليس هناك أي قرار يخص بيسيرو ولكن هناك جلسة مع المدرب لمعرفة سبب الخروج من الكونفدرالية، فكرة رحيل بيسيرو غير مطروحة حاليا".

وأضاف: "أي مساومات من أي لاعب بأندية آخرى لن يتم التجديد له، عقد حسام عبد المجيد ساري مع النادي وهو ابن الزمالك وسيتم التمديد له قريبا".

واختتم حديثه قائلًا: "ليس هناك أي قرارات رسمية بخصوص أي لاعب في الفريق  حاليا".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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