توتنهام هوتسبير يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فرانكفورت بالدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت في الدوري الألماني

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت، بتسجيل هدف مبكر لصالح الفريق الألماني.

حيث سجل اللاعب هوجو إيكيتيكي نجم فريق فرانكفورت الهدف الأول في شباك توتنهام عند الدقيقة السادسة من الشوط الأول.

سجل بيدرو بورو لاعب فريق توتنهام هوتسبير هدف التعادل في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بأسيست من اللاعب جيمس ماديسون.

لتنتهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بين فريقي توتنهام هوتسبير ضد آينتراخت فرانكفورت، والتي أقيمت على ملعب توتنهام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

