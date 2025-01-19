القاهرة الإخبارية: 160 شاحنة مساعدات تصل إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 12:37 مساءً - أكد موفد قناة القاهرة الإخبارية، أن 160 شاحنة مساعدات تصل إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، من أجل الوصول إلى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.