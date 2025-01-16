ضبط شخص فى الفيوم يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 2.5 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 03:37 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته قرابة 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، ومجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بها بهدف الربح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.