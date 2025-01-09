مصر للطيران تنشر انفوجراف يوضح مقارنه أداء في عام ٢٠٢٤ مقارنه بعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 01:30 مساءً - نشرت شركه مصر للطيران انفوجراف يوضح مقارنه أداء في عام ٢٠٢٤ مقارنه بعام ٢٠٢٣، وذلك من حيث عدد الركاب الذين تم نقلهم والمقاعد التى تم طرحها وعدد ساعات التشغيل وساعات الطيران بالاضافه إلى الوجهات الجديده التى تم إضافتها إلى شبكه خطوط الشركة، حيث قامت الشركة الوطنية بنقل (10.289) مليون راكب خلال عام 2024 مقارنة ب (9.826) مليون راكب فى عام 2023.

- عدد المقاعد التى طرحتها الشركة بلغت حوالى (33.603.386) فى عام 2024 مقارنة بعدد المقاعد المطروحة فى عام 2023 والتى بلغت (29.247.467) بزيادة قدرها (15) % عن العام السابق . عدد ساعات التشغيل بلغت 246.979 ساعة فى عام 2024 بينما بلغت 227.167 ساعة فى عام 2023 أي بزيادة قدرها (9) % عن العام الماضي.

- عدد ساعات الطيران بلغت 218.798 ساعة فى عام 2024 بينما بلغت 199.183 ساعة فى عام 2023 أى بزيادة قدرها 10 % عن العام الماضي.

وجهات جديدة تم إضافتها إلى شبكة خطوط الشركة خلال عام 2024: رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية والفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

خطوط جديدة داخل القارة السمراء وهي: (مقدشيو عاصمة الصومال وابيدجان عاصمة كوت ديفوار وجيبو).