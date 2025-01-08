تعرف على قائمة الأهلى المتوجهة إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 07:31 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى عن قائمة الفريق المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة، مع استبعاد كهربا.

ضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

في سياق مختلف واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويستمر علي معلول ومحمد هاني لاعبي الأهلي في المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يواصل كريم فؤاد تدريبات الجري حول الملعب.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.‏