نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «غرفة طوب وأسمنت»... تعدٍ صارخ على الجامع العباسي الأثري في المنوفية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على عدد من الصور والفيديوهات التي توثق تعديًا على جامع أثري في مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، والذي يعود إلى عصر أسرة محمد علي، وبه العديد من النوادر التي تُعد كنزًا في مجال العمارة والفنون المصرية القادمة لنا من تلك الحقبة.

بناء من الطوب والأسمنت

وقال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار إلى دوت الخليج، إن التعدي عبارة عن بناء من الطوب والأسمنت والخرسانة تم بناؤه في حرم الجامع، بل وتم التعدي على حائط الجامع كما توضح الصور، وذلك على الرغم من أن الجامع مسجل كأثر تحت رقم 481 لسنة 2001م، كما تم تحديد حرم تجميل له وهو الأمر الذي يجعل مجرد البناء بجوار الجامع دون ملامسته تعديًا فما بال ونحن نبني على حائط الجامع نفسه.

التعدي من إدارة المنطقة

وأشار المصدر إلى أن التعدي لم يأت من جار للجامع أو من أحد المواطنين، بل هي غرفة تم بناؤه وتجهيزها بمعرفة إدارة المنطقة الأثرية كي تكون مقرًا للعاملين، وتم البناء منذ عام تقريبًا.

وأكد المصدر في تصريحاته إلى دوت الخليج، أنه تم الانتهاء من بناء تلك الغرفة بموافقة أحد قيادات المنطقة والآن تتم عملية التشطيب، من تركيب السيراميك والدهانات والأبواب والشبابيك وتمت تلك الأعمال أثناء عمليات الترميم الدقيق للجامع.

الأضرار الناجمة

وفي ذات السياق أشار مصدر آخر في تصريحات إلى دوت الخليج، إلى أن ذلك التعدي يؤثر على بانوراما الأثر، ويعتدي على حرم الجامع، كما أنه يعتدي على أحد حوائط الجامع الأثرية، مما يُعد مخالفة صريحة لقرار تسجيل الأثر ولقرار تحديد حرم الأثر ومخالف كذلك لقرار رئيس الوزراء الخاص ببانوراما الأثر، ولمناقصه ترميم الأثر، وكذلك لقرار اللجنة الدائمة في هذا الشأن لأن البناء تم دون علمها.

رد المنطقة الأثرية

وبالتواصل مع عدد من قيادات الآثار في محافظة المنوفية، حول هذا الشأن قال أحد المصادر، إن الغرفة ليست مقرًا إداريًا كما يدعي البعض وإنما هي «بيارة» لأن الجامع يعاني من المياه الجوفية.

وردًا على ذلك قال مصدر آخر للفجر، من منطقة آثار المنوفية، إن كلام المسؤولين عن أن تلك الغرفة لعمل بيارة خاصة بالجامع غير صحيح، لأن الغرفة تم تركيب سيراميك وشبابيك «ألوميتال» لها، ولما بلغت الشكاوى مكتب الأمين العام، تم خلع السيراميك والألوميتال مع الإدعاء أن الغرفة تم بناؤها كبيارة.



والسؤال هنا لو كان الجامع يعاني من المياه الجوفية فلماذا تم ردم البيارة الموجودة في صحن الجامع قديما التي كانت تقوم على صرف مياه الوضوء وتم ردمها عند دخول الخدمات إلى الحي «المجاري».



والسؤال الثاني، لماذا لم يتم مخاطبة المسؤولين لشفط هذه المياه الجوفية، علما بأنه كان يتم العمل في أعمال الترميم الدقيق بالجامع، وفجأة تم اكتشاف أن هناك مياه جوفية ويجب بناء غرفة لها.

رد ثاني من المنطقة الأثرية

وأوضح أحد قيادات منطقة آثار المنوفية، أن المياه الجوفية بالفعل مرتفعة حول الجامع، وتلك الغرفة ما هي إلا بيارة لخفض منسوب تلك المياه، ولكن أصر العاملون هناك على أن تلك المياه ليست جوفية وإنما هي تجمعات مياه تم ملئها تعمدًا أمام لجان المعاينة المختلفة، وتم رفع عدة شكاوى في هذا الشأن إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تساؤلات مشروعة

وبعد هذا العرض السابق تطرح دوت الخليج التساؤل التالي، وهو أن هناك بالفعل تعد واضح على الجامع العباسي في شبين الكوم يالمنوفية، وسواء ما تم بناؤه كان مقرًا إداريًا أو بيارة، فلماذا هذا الموضع الذي يفسد حرم وبانوراما الأثر، مع العلم أن وزارة السياحة والآثار نفذت عشرات المشروعات لخفض المنسوب أشهرها مشروع منطقة الأهرامات، دون أن يبدو للزائر مثل هذا المبنى القبيح المسئ للآثار المصرية.

خلفية تاريخية

ومنشئ الجامع العباسي هو الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1329ه‍ - 1911م، والجامع على طراز المساجد المغلقة، له صحن منخفض وشخشيخة تغطي الصحن، ويحيط بالصحن 4 أروقة اكبرها رواق القبلة ويحمل سقفه 15 عمودًا من الرخام الإيطالي.



ويضم الجامع عددًا التحف الأثرية النادرة منها نجف كريستال نقي، ومشكاوات، ومنبر ودكة مبلغ من الرخام، ويُعد منبر الجامع تحفة اثرية نادرة يبلغ ارتفاعه 5 متر وله 8 دعامات حجرية ومزخرف بالنقوش، والمنبر ودكة المبلغ من الرخام التركي المستورد ويحملان عمل تركيا القديم.

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