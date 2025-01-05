وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية مالاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:29 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مساء الأحد ٥ يناير مع السيدة نانسي تمبو وزيرة خارجية مالاوي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي.

أكد الوزير عبد العاطي على اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والأخوية مع مالاوي، وأكد على الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، سواء من خلال التوسع في برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو تعزيز الاستثمارات المصرية في مالاوي ودعم خطط التنمية، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبها، ثمنت الوزيرة تمبو العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأكدت على اهتمام بلادها كذلك بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، مؤكدة تطلعها لزيارة مصر في أقرب فرصة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات.

اتفق الجانبان خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على تبادل التأييد لترشيحات البلدين للمناصب الإقليمية والدولية.