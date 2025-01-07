نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية بعد تحويل ثلاث مدارس من مصر المتكاملة للغات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قررت الوزارة تحويل مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" إلى مدارس مصرية يابانية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.في خطوة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف إلى التوسع في المدارس المصرية اليابانية، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة هذا النوع من التعليم في مصر، وتشمل هذه المدارس فروع مدارس الزهراء والزيتون ودميرة طلخا بالمنصورة.

وقد فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للطلاب في هذه المدارس الثلاث بعد تحويلها من مدارس مصر المتكاملة للغات (EiLS) إلى مدارس مصرية يابانية، حيث أصبح بإمكان الطلاب التقديم عبر الرابط الخاص بالمدارس المصرية اليابانية، ليصل بذلك عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 58 مدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تحويل هذه المدارس إلى مدارس مصرية يابانية يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من التعليم بعد نجاح التجربة والتوسع فيها. وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يدرسون في هذه المدارس الثلاثة بعد تحويلها سيستطيعون استكمال دراستهم ضمن بيئة النظام المصري الياباني، مع الحفاظ على مصاريفهم الدراسية نفسها التي كانت في المدارس اللغات قبل التحويل. كما أشارت إلى أن الصفوف الدراسية في هذه المدارس ستبدأ من رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

