رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات متخصصة لكافة القطاعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 04:30 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على لقائه بعد من المستثمرين الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيكون هناك لقاءات أخرى قريباً كما سيتم تشكيل مجموعات متخصصة لكافة القطاعات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن هناك 6 شركات دولية أنشأت مصانع فى مصر واشتكت من "التهريب" وحجم الأجهزة التى تدخل مصر، موضحا أن المصريين بالخارج لن يدفعوا ضرائب أثناء زيارتهم لمصر، ولكننا نتحدث عن من يدخلون أكثر من هاتف من الخارج.

وأشار إلى أن هناك تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين باستمرار، موضحا أنه سيكون هناك تقرير نصف سنوى عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان.

وأوضح أن قطاع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، متابعا:" أقل مرتب فى هذا القطاع يصل من 15 إلى 20 ألف جنيه شهرياً".



وأشار إلي أن حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليونا و700 ألف سائح، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات فى قطاع السياحة.



وأوضح أن كافة قطاعات الاقتصاد المصرى شهدت نمو كبير، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.



ودعا القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها.

وأوضح أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولها البنك المركزى الجمعة الماضية.

وقال إن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.



وتابع أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.