السفير المصري في داكار يلتقى بوزير العدل السنغالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - التقى السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية في داكار، بوزير العدل DIAGNE Ousmane ، حيث أشاد السفير باستقلالية السلطة القضائية السنغالية والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الديمقراطية في السنغال.

قام السفير خلال اللقاء باستعراض القواسم المشتركة للنظامين القضائيان في مصر والسنغال وتشابه هيكلهما فيما يخص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقد وحماية الحقوق الفردية، كما استعرض مع الوزير سبل تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتبادل الخبرات والأعراف القانونية، التدريب وتعزيز القدرات عن طريق تنظيم برامج للقضاة، وضع آليات للتعاون في المجال التقني والدعم الفني.

أعرب الوزير عن تطلعه لاستفادة كوادر بلاده من الخبرة المصرية المشهود لها في المجال القضائي ليس فقط على مستوى الدول الأفريقية وإنما على الصعيد الدولي. كما حرص، في نهاية اللقاء، على التحدث عن التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر على حدودها، والتي تتعامل معها الدبلوماسية المصرية بكل احترافية وعلى جبهات مختلفة، وهو ما يدلل على الثقل الإقليمي الذي تتمتع به مصر إفريقياً وعالمياً.