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أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر.. متابعة لحظية للتغيرات اليومية تعتبر أسعار الذهب من العوامل الأساسية التي تؤثر على قرارات الكثير من الأفراد عند الاستثمار في المعدن النفيس. يلجأ الكثيرون إلى متابعة أسعار الذهب يوميًا لاتخاذ القرارات المناسبة للشراء أو البيع في الأوقات المناسبة التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار. في هذا التقرير نقدم لك تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب والسبائك والعملات الذهبية، بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصرية.. أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر.. متابعة لحظية للتغيرات اليومية

أسعار الذهب اليوم في مصر



شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين تغيرًا طفيفًا، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر 4251.5 جنيه للبيع و4228.5 جنيه للشراء. أما الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، فسجل 3720 جنيهًا للبيع و3700 جنيهًا للشراء. وعلى صعيد الذهب عيار 18، فقد بلغ سعره 3188.5 جنيه للبيع و3171.5 جنيه للشراء.

أسعار السبائك الذهبية اليوم



تتفاوت أسعار السبائك الذهبية بناءً على الوزن. على سبيل المثال، سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 1 جرام سجلت 4322.86 جنيه، بينما بلغت قيمة السبيكة بوزن 10 جرام 43،168.57 جنيه. أما السبيكة ذات الوزن الأكبر 1 كيلو، فقد وصل سعرها إلى 4،286،857.14 جنيه.

أسعار العملات الذهبية



من أبرز العملات الذهبية في السوق المصري، الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات، وسعره 30،240 جنيهًا. كما سجل ربع الجنيه الذهب 7،560 جنيهًا ونصف الجنيه الذهب 15،120 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية



أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر.. متابعة لحظية للتغيرات اليومية.. شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.90 جنيه للبيع و50.80 جنيه للشراء. بينما سجل اليورو 53.08 جنيه للبيع و52.97 جنيه للشراء، في حين استقر سعر الريال السعودي عند 13.55 جنيه للبيع.

يتابع المواطنون التغيرات في أسعار الذهب والعملات يوميًا لاتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتعلق بالاستثمار أو الادخار، خاصة مع التقلبات المستمرة في الأسواق المحلية والعالمية.