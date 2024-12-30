فرصة أخيرة لسيف الجزيري في الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - قرر السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، منح التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق فرصة خلال الفترة الجارية، رغم الأزمة الدائرة بين اللاعب وناديه بسبب المستحقات المتأخرة.

وأكد الجزيرى للمدير الفني خلال الجلسة التي جمعتهما أن تركيزه في الملعب مع الفريق، في الوقت الذى قال جروس للاعب إنه يثق فيه وفى تركيزه مع الأبيض والمباريات.

وكان جروس منح إدارة الزمالك الضوء الأخضر لرحيل اللاعب الفترة المقبلة، إلا أنه قرر منحه فرصة أخيرة، فى الوقت الذى يترقب فيه مسئولو النادى تلقي العروض الرسمية لرحيل اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث فتحو الباب أمام رحيل الجزيرى بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه.

وكان محامي التونسي سيف الدين الجزيري أرسل إنذارا للقلعة البيضاء بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة، قبل اتخاذ خطوة قانونية لشكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء إنذار سيف الجزيري بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية منذ عدة اشهر، حيث ياتي الإنذار قبل اتخاذ اللاعب خطوة رسمية لشكوى النادي لدي الاتحاد الدولي.