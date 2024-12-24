نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد مديريات التربية والتعليم اجتماعات مكثفة لوضع الخطة النهائية لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2025، وذلك بعد اعتماد وإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في 21 محافظة، ومن المقرر أن تنعقد الامتحانات خلال شهر يناير المقبل، وسط إجراءات مشددة تهدف إلى منع الغش تمامًا داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها خاصة طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 للتعليم العام والرياضي في 21 محافظة رسميًا حتى الآن.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2025

ويأتي جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الإعدادي القاهرة كالتالي:

السبت 18 يناير.. اللغة الأجنبية، الهندسة.

الإثنين 20 يناير.. اللغة العربية، التربية الدينية.

الثلاثاء 21 يناير.. الجبر، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. العلوم، الكمبيوتر.

الخميس 23 يناير.. الدراسات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بأسيوط 2025

وينطلق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي أسيوط 2025 كما يلي:

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، التربية الدينية.

الإثنين 20 يناير.. التربية الدينية، والجبر.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. اللغة الإنجليزية، الكمبيوتر.

الخميس 23 يناير.. الدراسات، التربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بالبحيرة

واعتمدت محافظ البحيرة مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 لتنطلق من السبت 18 للخميس 23 يناير المقبل، وتستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان الجدول قريبًا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025

الخميس 16 يناير.. الجبر.

السبت 18 يناير.. اللغة العربية.

الإثنين 20 يناير.. اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 21 يناير.. الهندسة.

الأربعاء 22 يناير.. الدراسات.

الخميس 23 يناير.. العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، والتربية الرياضية.

الإثنين 20 يناير.. الهندسة، الدراسات.

الثلاثاء 21 يناير.. اللغة الإنجليزية، التربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الخميس 23 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالغربية

السبت 18 يناير.. اللغة العربية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الهندسة، التربية الدينية.

الخميس 23 يناير.. العلوم، الكمبيوتر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالفيوم

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، الكمبيوتر.

الإثنين 20 يناير.. العلوم، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. اللغة الإنجليزية، التربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، التربية الفنية.

الخميس 23 يناير.. الدراسات، اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بدمياط

السبت 18 يناير.. اللغة العربية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الخميس 22 يناير.. اللغة الإنجليزية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالوادي الجديد

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، التربية الدينية.

الإثنين 20 يناير.. اللغة الإنجليزية، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الدراسات.

الخميس 23 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالدقهلية

السبت 18 يناير.. اللغة العربية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الخميس 22 يناير.. اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في بني سويف

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، والتربية الرياضية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الخميس 23 يناير.. اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بقنا

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى.

الإثنين 20 يناير.. الجبر، الدراسات.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير.. الهندسة، التربية الفنية.

الخميس 23 يناير.. اللغة الأجنبية الأولى، الكمبيوتر، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في بورسعيد

السبت 18 يناير.. الدراسات، الجبر.

الإثنين 20 يناير.. اللغة العربية، التربية الرياضية.

الثلاثاء 21 يناير.. الهندسة، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

الخميس 23 يناير.. العلوم، الكمبيوتر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في سوهاج

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، التربية الرياضية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الخميس 23 يناير.. اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، التربية الدينية.

الإثنين 20 يناير.. العلوم، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. الدراسات، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الحاسب الآلي.

الخميس 23 يناير.. اللغة الأجنبية، التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جنوب سيناء

السبت 18 يناير.. اللغة العربية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الخميس 23 يناير.. اللغة الإنجليزية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمطروح

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، التربية الدينية.

الإثنين 20 يناير.. الهندسة، اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 21 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الأربعاء 22 يناير.. الدراسات، التربية الفنية.

الخميس 23 يناير.. العلوم، التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالسويس

السبت 18 يناير.. اللغة العربية.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، الكمبيوتر.

الخميس 23 يناير.. اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالإسماعيلية

السبت 18 يناير.. اللغة العربية، الكمبيوتر.

الإثنين 20 يناير.. الدراسات، الهندسة.

الثلاثاء 21 يناير.. اللغة الأجنبية، تربية فنية.

الأربعاء 22 يناير.. الجبر، التربية الدينية.

الخميس 23 يناير.. العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

السبت 18 يناير.. الجبر، اللغة الإنجليزية.

الإثنين 20 يناير.. اللغة العربية، التربية الرياضية.

الثلاثاء 21 يناير.. الدراسات، الكمبيوتر.

الأربعاء 22 يناير.. العلوم، التربية الفنية.

الخميس 23 يناير.. الهندسة، التربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء