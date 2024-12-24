اتحاد القبائل والعائلات المصرية يشكر الرئيس السيسى على قراره بالعفو عن 54 من أبناء سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - تقدم اتحاد القبائل والعائلات المصرية بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وتحت عنوان "الخير يدوم بالذكر.. والمعروف يدوم بالشكر" أصدر اتحاد القبائل والعائلات المصرية بياناً قال خلاله: يتقدم اتحاد القبائل والعائلات المصرية بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار سيادته بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويؤكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن القرار يعكس روح القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لدور أبناء سيناء الوطني في مكافحة الإرهاب وتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وحمايته .. كما ينبع القرار من إنسانية سيادته النبيلة والمعهودة حيال الظروف الإنسانية للصادر بحقهم أحكام قضائية .

ويؤكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأتي ليؤكد أن سيناء وأبناءها دائمًا في قلب مصر .. كما يرسخ المسار والنهج الذي تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو العدالة والإنسانية كأساس للتعامل مع كل أبناء الوطن .

وإذ يجدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية العهد والتأكيد على أنه سيظل حصناً منيعاً للدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على دعم الاستقرار الوطني وتعزيز التنمية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في بناء مجتمع مصري متماسك ومترابط .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن قرار الرئيس يأتي إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام السيد الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.