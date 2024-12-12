جامعة حلوان تنظم مسابقة الشطرنج بالتعاون مع الإتحاد المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، المسابقة المركزية للشطرنج الكلاسيكي على مستوى كليات جامعة حلوان ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

وعقدت المسابقة خلال الفترة من ١_١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الإتحاد المصرى للشطرنج مُمثلة فى لجنة الحكام الرئيسية، وبالتعاون أيضاً مع كلية التربية تحت إشراف الدكتور حسام حمدى عميد الكلية، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وجاءت المسابقة بمشاركة ٩٦ طالب و١٦ طالبة يمثلون ٢٤ كلية ومعهد على مستوى كليات الجامعة .

وقد شهدت المسابقه تنافسا شديداً بين الطلاب بجميع الجولات وصولاً للجولة الاخيرة وسط أجواء تملؤها البهجة والروح الرياضيه الجميله بين جميع الطلاب المشاركين فى هذه المسابقة .

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على الأهمية البالغة لتنظيم المسابقات داخل الجامعة، مشددًا على دورها المحوري في مساعدة الطلاب على الاندماج الفعال في الحياة الجامعية. وأشار إلى أن هذه المسابقات تشكل رافدًا مهمًا لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على التميز العلمي والتفاعل المجتمعي، كما أنها تساهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم. فالمسابقات، لا تقتصر على إبراز المواهب فحسب، بل تمثل أداة فعالة لبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب نتائج المسابقة التي شهدت منافسة قوية بين الطلاب والطالبات من مختلف الكليات. وقد جاءت النتائج كالتالي:

في مسابقة الطلاب، حقق جبريل عصام عاطف من كلية العلوم (الفرقة الأولى) المركز الأول، بينما نال يوسف محمد نجدي من كلية الهندسة بحلوان (الفرقة الثالثة) المركز الثاني. وجاء فؤاد يس حامد من كلية الطب (الفرقة الثالثة) في المركز الثالث. وحصل كل من عبد الله محمد النبوي من كلية الطب (الفرقة الخامسة) وعمر سامح محمد كمال من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الثالثة) على المركزين الرابع والخامس التشجيعيين.

أما في مسابقة الطالبات، فقد فازت جومانة محمد قنديل من كلية الاقتصاد المنزلي (الفرقة الثالثة) بالمركز الأول، تلتها مارينا حربي خيري من كلية الآداب (الفرقة الثانية) في المركز الثاني. وحلت جنى تامر محمد أنور من كلية التجارة BIS (الفرقة الثانية) في المركز الثالث. ونالت رجاء حسن إبراهيم من كلية الصيدلة (الفرقة الثالثة) وفاطمة إسماعيل عبد الهادي من كلية الآداب (الفرقة الثالثة) المركزين الرابع والخامس التشجيعيين.

واختتمت البطولة بحفل رائع تم خلاله توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والحماس.

وجاءت هذه المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ عصام زكى مدير إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات.