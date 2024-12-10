محمد صلاح يقود هجوم الريدز ضد جيرونا فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:39 مساءً - أعلن أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ، التشكيل الأساسى لمواجهة جيرونا الإسباني، في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدورى لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2024-2025.وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش، جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل ليفربول

مباراة جيرونا ضد ليفربول اليوم

ويسعى فريق ليفربول ، بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، لمواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج فريق جيرونا الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة للصعود إلى ثمن النهائي، حيث إنه خسارته أمام الريدز تعني خروجه من البطولة وعدم الحصول على فرصة اللحاق بالملحق.

ويستهدف مدرب ليفربول تحقيق فوزه السادس على التوالي في مسابقة التشامبيونزليج، حيث حقق الريدز 5 انتصارات متتالية آخرها التفوق على ريال مدريد بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة.ترتيب ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بواقع خمسة انتصارات دون فقدانه أي نقاط، بينما يتواجد جيرونا في المركز الـ30 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بواقع انتصار وحيد وأربع هزائم.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة أيضا، في ظل استمرار تربعه على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، وفارق 4 نقاط عن تشيلسي "الوصيف"، ويملك مواجهة مؤجلة أمام إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب "جوديسون بارك"، في الجولة 15 ، وتم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة ثلجية قاسية.

وتعرض فريق جيرونا لخسارة كبيرة أمام ريال مدريد ضد جيرونا بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب "استاد مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني. ليفربول ضد جيرونا.. محمد صلاح الورقة الرابحة

ويعتمد سلوت كثيرًا على محمد صلاح في مباريات ليفربول الموسم الحالي، حيث ساهم الدولي المصري بأهدافه وتمريراته الحاسمة بنسبة تصل لـ 72.4٪ من إجمالي أهداف الريدز تحت قيادته، بحسب تقرير نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم الجاري، إذ أحرز 15 هدفا في مختلف المسابقات، وقدم 12 تمريرة حاسمة، في 21 مباراة خاضها حتى الآن، ورفع رصيده التهديفي إلى 13 هدفًا في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، متساويًا مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي.أرقام محمد صلاح فى دوري أبطال أوروبا

وفي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، لعب محمد صلاح 5 مباريات بمجموع 422 دقيقة أحرز خلالها هدفًا واحدًا و4 أسيست ما يعني وصوله إلى 5 مساهمات تهديفية وفي حالة صناعة الفرعون لأى هدف اليوم، سيصل إلى أكبر عدد أسيست فى موسم واحد خلال تاريخ مشاركاته فى البطولة.

يتفوق فريق ليفربول من حيث قيمته السوقية التي تبلغ 931 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة جيرونا 216 مليون، ويعد لويس دياز نجم الريدز الأغلي بين لاعبي الفريقين بـ80 مليون.نظام دوري أبطال أوروبا

الجديد بالذكر أنه وفقًا للنظام الجديد في دوري أبطال أوروبا المعمول به خلال النسخة الحالية، فإن أصحاب المراكز الثمانية الأولى يتأهلون مباشرة إلى دور الـ16، ثم يقام ملحق بين الأندية من المركز التاسع إلى 24 ليتأهل منهم 8 فرق أخرى، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.