الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه تحت عنوان: الحُقوق المُتعَلّقة بالأُسرةِ

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت وزارة الأوقاف ٤٧ مجلس فقه تحت عنوان: الحُقوق المُتعَلّقة بالأُسرةِ (٢) "حقوق الأبناء على الآباء"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك في مساء يوم السبت الموافق ٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م، على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة، عقد البرنامج في العديد من المساجد، منها: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

وفي مديرية أوقاف الجيزة، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها: مسجد المحروسة - المهندسين، ومسجد المجمع الإسلامي أ- الشيخ زايد- 6 أكتوبر.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، عقد البرنامج في مسجد الجامع - الخصوص.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، عقد البرنامج في مسجد الخيف - مدينة المنصورة، ومسجد القديم - ميت ضافر - مدينة دكرنس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، عقد البرنامج في مسجد التوبة - دمنهور.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، عقد البرنامج في مسجد البقلي– منطقة سيد البيسري - غرب أسيوط، ومسجد الهدى- أسيوط الجديدة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، عقد البرنامج في مسجد سيدي خميس - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، عقد البرنامج في الصعيدي الكبير - مركز الفيوم جنوب.

وفي مديرية أوقاف الغربية، عقد البرنامج في مسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها مسجد عبد المجيد قادوس- المحلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، عقد البرنامج في مسجد الرضا- شرق النيل- بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، عقد البرنامج في مسجد البرهامي- دسوق قبلي.

وفي مديرية أوقاف قنا، عقد البرنامج في مسجد سيدي عبد الرحيم - بندر قنا.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، عقد البرنامج في مسجد عمرو بن العاص - العصافرة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، عقد البرنامج في مسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفي مديرية أوقاف المنيا، عقد البرنامج في مسجد الحاج فكري- مركز ملوي.