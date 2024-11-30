"بداية جديدة" تمهد الطريق لبناء الإنسان المصرى وتعزيز التنمية المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - تواصل مبادرة "بداية جديدة" جهودها لتحقيق رؤية شاملة لبناء الإنسان المصرى، من خلال برامج متنوعة تركز على تعزيز القدرات البشرية ودعم التنمية المستدامة.

تهدف المبادرة إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين، مع التركيز على فئات الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتشمل أنشطة المبادرة تقديم دورات تدريبية مجانية فى مجالات المهارات الحياتية، ريادة الأعمال، والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من فرص التشغيل للشباب، كما تعمل المبادرة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم والإرشاد المهنى، مما يسهم فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى للأفراد والأسر.

وفى إطار تعزيز الثقافة والتعليم، تنظم "بداية جديدة" حملات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر قيم التسامح والانتماء الوطنى، فضلًا عن توفير الدعم النفسى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا.

تؤكد المبادرة التزامها بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق أهدافها الرامية إلى بناء جيل من المصريين قادر على مواجهة تحديات العصر والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وأعرب المسؤولون عن المبادرة عن تطلعهم إلى توسيع أنشطتهم خلال الفترة القادمة، مع التركيز على دعم المرأة فى المناطق الريفية والنائية، وإدماج التكنولوجيا الرقمية فى كافة برامجها لتحقيق نقلة نوعية فى مسيرة بناء الإنسان المصري.