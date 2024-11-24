نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة علنية لتخصيص 1645 وحدة سكنية في 7 مدن جديدة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُجرى اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة في 7 مدن جديدة، ضمن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقد تم فتح باب التقديم لهذه الوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن في الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2024.

تفاصيل القرعة العلنية

ووفقًا للدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات الإسكان في عدة مدن، من بينها العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، رشيد الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، ملوي الجديدة، والصالحية الجديدة. ستُجرى القرعة اليوم في صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

القرعة في مدينة المنصورة الجديدة

كما أعلن الدكتور حسن الشوربجي أن القرعة العلنية للوحدات السكنية التي جرى التقدم لها بمدينة المنصورة الجديدة ستُجرى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في استاد مدينة دمياط الجديدة.

موعد القرعة العلنية

وأشار الشوربجي إلى أن القرعة ستبدأ في تمام العاشرة صباحًا من يومي القرعة، على أن يتم تنفيذ القرعة بناءً على إيصال سداد جدية الحجز الذي تم تقديمه من قبل المتقدمين.