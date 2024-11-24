نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية من الطقس السيء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024: أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 اضطرابات شديدة في الطقس، حيث تتساقط أمطار غزيرة على العديد من المدن والمحافظات، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات للمواطنين.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الخروج في الأنشطة البحرية، حيث تعطلت حركة الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر اليوم وغدًا.

ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 4 إلى 6 أمتار، وعلى البحر الأحمر من 3 إلى 4 أمتار، مما يجعل الأنشطة البحرية غير آمنة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

في ظل الطقس المتقلب، أوصت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة عند الخروج، مع ضرورة اصطحاب جاكيت لتجنب الشعور بالبرد.

كما نصحت الأرصاد بتجنب الاقتراب من اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024