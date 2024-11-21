نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيهات مهمة من التعليم بشأن استمارات الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم، بضرورة الإنتهاء من تدوين الاستمارات الإلكترونية واليدوية لدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

وقال مصدر داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، إن آخر موعد لتدوين الاستمارات بداية الشهر المقبل، استعدادا لتجهيز لجان النظام والمراقبة وتجهيز بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب ومعرفة لجانهم المقرر أداء الإختبارات بها.

وأكد أن أى تأخير أو خطأ في بيانات الطلاب سيضر بهم، حيث أن هناك تشديدات داخل المدارس بالتأكد من صحة تدوين بيانات الطلاب بالاستمارات الإلكترونية واليدوية.

جدير بالذكر، حددت المدارس الإعدادية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025 وهي كالتالي:-

- أصل وصورة وصل تسديد المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي.

- مطلوب 8 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب من الأمام والرقم القومي المدون بشهادة الميلاد.

- صورتين من شهادة ميلاد الطالب.

- طابع دعم مشروعات فئة عشر جنيهات.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر حافظة أوراق بلاستيك

- أصل شهادة الميلاد وصورة.

- أصل الاستمارة التقدم للامتحانات وصورة.

- طباعة استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية و2 صورة من الاستمارة 2024/2025 بعد فتح باب التقديم.