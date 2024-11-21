نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد عينه على "الصفقة الصعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب توتنهام، الإسباني بدرو بورو، مشيرة إلى أن مطالب "السبيرز" المالية المرتفعة هي ما قد تعوق إتمام الصفقة.

كشفت صحيفة آس الرياضية، أن ريال مدريد يضع بورو اللاعب السابق لجيرونا ومانشستر سيتي وسبورتنغ لشبونة في بؤرة اهتمامه للصيف المقبل، لتعزيز مركز الظهير الأيمن في صفوفه، وكبديل أساسي للصفقة الأخرى المحتملة، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يبحث عن تعزيز هذا المركز، بعد تخطي كل من داني كارباخال ولوكاس فاسكيز الثلاثين من العمر، وكذلك تعرض كارباخال قبل أسابيع لإصابة خطرة ستبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

وحال فشل "الميرينغي" في ضم أرنولد (26 عامًا)، لو لم يجدد مع ليفربول النادي الذي قضى فيه كل مشواره الرياضي،، فسيكون الخيار التالي هو بدرو بورو 25 عامًا.

وبحسب آس، فإن العائق المادي هو ما قد يعيق الصفقة، حيث يطالب توتنهام بقيمة لا تقل عن 70 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

ويمتد عقد بورو مع توتنهام الذي انضم إليه في يناير 2023، حتى يونيو 2028.