أخبار مصرية

ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجة نارية بالدقهلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام صاحب الحساب بأداء حركات استعراضية بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمركز شرطة منية النصر بالدقهلية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (الدراجة النارية المشار إليها وقائدها – مقيم بدائرة المركز).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. بقصد تحقيق الشهرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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