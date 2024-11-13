في ختام زيارته لبيروت.. وزير الخارجية والهجرة يصطحب 294 مواطنًا لإعادتهم إلى أرض الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:35 مساءً - بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية فى الخارج، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ١٣ نوفمبر في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت باصطحاب ٢٩٤ من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت السيد وزير الخارجية في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن ١١٧٧ مواطنًا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

وقد أعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن عميق تقديرهم للسيد رئيس الجمهورية، ولاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد السيد وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدًا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية فى بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت.