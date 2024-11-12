أحدث تصوير لمشروع تطوير ميناء السخنة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة