نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: ضرورة إبلاغ أولياء الأمور بدرجات اختبار شهر أكتوبر للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية في إعلان نتيجة شهر أكتوبر، لطلاب صفوف النقل، تباعا.

وقالت مصادر خاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم التشديد على كافة المدارس بضرورة إعلام أولياء الأمور بدرجات الطلاب في إختبار الشهر.

وأشارت المصادر، إلى أن معلم الفصل هو المسؤل عن تصحيح إختبار الشهر تحت إشراف كبير معلم المادة بالمدرسة.

وأضافت المصادر، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بمقررات شهر نوفمبر، التي تم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتابعت أنه يجب على جميع المعلمين الإلتزام بتوزيع درجات أعمال السنة لجميع الطلاب وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم، نظام توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الابتدائي، فالتقييمات تتم شهريا، ولا يوجد امتحان للفصل الدراسي.



ويكون توزيع درجات أعمال السنة للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، هو درجة امتحان الفصل الدراسي 60 درجة.



وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الإعدادي، فإن درجة امتحان الفصل الدراسي 30 درجة، في نهاية كل فصل دراسي يتم رد درجة الطالب للدرجة الأصلية للمادة هي 60 درجة بقسمة درجة الطالب على 100 ثم ضرب الناتج في60.

أما عن توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي، فإن درجة امتحان الفصل الدراسي 30 درجة، في نهاية كل فصل دراسي يتم رد درجة الطالب للدرجة الأصلية للمادة هي 60 درجة بقسمة درجة الطالب على 100 ثم ضرب الناتج في 60.