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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2024/2025.
في مادة اللغة العربية:
المحور الأول: موضوع 3
المحور الثاني: موضوع 1
في مادة كونكت:
4 Unit
Review1
5 Unit
في مادة الرياضيات:
الوحدة 3:الدروس (4:7 )
الوحدة 4
الوحدة 5: الدروس (1، 2)
في مادة العلوم:
الوحدة 1: المفهوم 3
الوحدة 2: المفهوم 1
في مادة الدراسات:
الوحدة الثانية: الدروس (3، 4 )
شخصيات عربية مؤثرة
الوحدة 3: الدرس 1
في مادة تكنولوجيا المعلومات:
المحور الثاني: الدروس 2 و5
في مادة الدين الاسلامي:
المحور الأول: موضوع 3
المحور الثاني: موضوع 1
في مادة المهارات المهنية
المحور 1: سميحة أيوب – أكاش أحامد
المحور 2: الدروس (1 - 3 )
وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تكون اختبارات شهر نوفمبر فى مقرر نوفمبر فقط فيما تم تدريسة فقط.