نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2024/2025.



في مادة اللغة العربية:

المحور الأول: موضوع 3

المحور الثاني: موضوع 1

في مادة كونكت:

4 Unit

Review1

5 Unit

في مادة الرياضيات:

الوحدة 3:الدروس (4:7 )

الوحدة 4

الوحدة 5: الدروس (1، 2)

في مادة العلوم:

الوحدة 1: المفهوم 3

الوحدة 2: المفهوم 1

في مادة الدراسات:

الوحدة الثانية: الدروس (3، 4 )

شخصيات عربية مؤثرة

الوحدة 3: الدرس 1

في مادة تكنولوجيا المعلومات:

المحور الثاني: الدروس 2 و5

في مادة الدين الاسلامي:

المحور الأول: موضوع 3

المحور الثاني: موضوع 1

في مادة المهارات المهنية

المحور 1: سميحة أيوب – أكاش أحامد

المحور 2: الدروس (1 - 3 )

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تكون اختبارات شهر نوفمبر فى مقرر نوفمبر فقط فيما تم تدريسة فقط.