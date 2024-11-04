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ننشر مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2024/2025.


في مادة اللغة العربية:
المحور الأول: موضوع 3
المحور الثاني: موضوع 1

في مادة كونكت:
4 Unit 
Review1
5  Unit    

  

في مادة الرياضيات:
الوحدة 3:الدروس (4:7 )
الوحدة 4
الوحدة 5: الدروس (1، 2)

في مادة العلوم:
الوحدة  1: المفهوم 3
الوحدة 2: المفهوم 1

في مادة الدراسات:
الوحدة الثانية: الدروس (3، 4 )
شخصيات عربية مؤثرة 
الوحدة 3: الدرس 1

في مادة تكنولوجيا المعلومات:
المحور الثاني: الدروس 2 و5

في مادة الدين الاسلامي:
المحور الأول: موضوع 3
المحور الثاني:  موضوع 1  

في مادة المهارات المهنية 
المحور 1: سميحة أيوب – أكاش أحامد
المحور 2: الدروس (1  - 3 )

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تكون اختبارات شهر نوفمبر فى مقرر نوفمبر فقط فيما تم تدريسة فقط.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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