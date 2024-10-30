محمد صلاح على دكة بدلاء الريدز ضد برايتون فى كأس الرابطة الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - تواجد محمد صلاح قائد لمنتخب الوطنى على مقاعد بدلاء الريدز في مباراة برايتون ضد ليفربول التي تجمعهما مساء الأربعاء، على ملعب فالمر، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو".

برايتون ضد ليفربول

تأهل ليفربول لمواجهة برايتون فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الكاسح في دور الـ32 على ضيفه فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5 - 1، في المقابل تأهل برايتون على حساب فريق وولفرهامبتون بنتيجة 3 - 2.

تشكيل مباراة برايتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: جاروس.

الدفاع: جو جوميز - روبيرتسون - كوانساه - برادلي.

الوسط: واتارو إيندو - كورتس جونز - دومينيك سوبوسلاي - مورتون.

الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز.

برايتون ضد ليفربول

ولم يخسر ليفربول حامل اللقب أي مباراة في كأس الرابطة منذ ديسمبر 2022، بينما انتهى سجل ليفربول المثالي خارج أرضه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي مساء الأحد، بعد التعادل المثير 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، حيث عاد من تأخره بهدفين ليقتسم نصيبه من النقاط، بعد الفوز في أول 6 مباريات بالموسم خارج ملعبه لأول مرة في تاريخه.

ولم ينجح برايتون في تخطى هذا الدور عبر تاريخه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث خسر في كل من مبارياته الخمس الأخيرة في الدور الرابع في البطولة - بما في ذلك ثلاث مباريات متتالية من 2020-21 إلى 2022-23 - ولم يتجاوز هذه النقطة منذ وصوله إلى ربع نهائي 1978-1979.

وفى الموسم الماضى تعادل ليفربول على ملعب برايتون بالدوري الإنجليزي، بنتيجة 2 - 2، قبل أن ينجح في الفوز 2-1 في ملعبه "أنفيلد".