إبراهيم نور الدين يعلن استقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - أعلن ابراهيم نور الدين المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة، اعتذاره عن استكمال مهمته فى اللجنة قبل 24 ساعة على انطلاق الدورى الممتاز الجديد والمقرر له غد الأربعاء.

وكتب نور الدين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تفاصيل الاعتذار وأسبابه، كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

لان الرجال مواقف و لارساء مبدء المسؤل المكلف بعمل يضيف

الي منصبه لا يضاف اليه والاهم انه يدير لا يدار

لذا أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام

ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنيه التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الاداريه من خلال عملي الوظيفي

وبالرغم من أن فترة تواجدي في مهام عملي لم تتخط أربعة شهور، إلا أنني استطاعت خلالها تحقيق إنجاز ولو بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تطوير الأداء التحكيمي الأمر الذي ألقى بظلاله في المباريات الأخيرة وكان أمام الجميع سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي

وكنت أسير على قدم وساق نحو المسار الصحيح فيما يخص المنظومة التحكيمية، وساهمت في عمل محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وكذلك أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفيين

سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة

وكان هدفي في المقام الأول هو الصالح العام ليس إلا، وأن يكون التحكيم المصري مثالا يحتذى به في الدول المختلفة، وعملت على ذلك من خلال رفع الأعباء النفسية وتقريب وجهات النظر مع السادة الإعلاميين واستعادة هيبة التحكيم المصري وعودته لمكانته الطبيعية، وكذلك عودة ثقة مسؤولي الأندية الموقرين في التحكيم المصري المدين لهم بالفضل في حسن التعاون ودعمهم قبل وبعد المباريات

واود ان اوضح اني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقه كنوع من رد الجميل لمنظومه التحكيم المصري ،

وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتي لا يعتقد البعض ان المجهود المضاعف المبذول هدف السعي خلف البدلات او إي استفادة ماديه

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم بالكامل على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة للقيام بعملي على أكمل وجه

وكذلك السيد المحترم / وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري الذي قدم كل الدعم والتعاون لانجاح المنظومه التحكيميه

ويجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع احد زملائي في موقف محرج امام الرأي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حاله عدم الاعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شأننا جميعا امام الحكام وعدم القدره علي السيطره عليهم او مواجهتهم مستقبلا

و على الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض الساده المسؤليين الاستعانه ببعض المتخصصين لاداره ملف تقنيه الفيديو

بدلا من بعض الاشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئه تسببت في زعزعة الثقه بينهم وبين لجنه الحكام مما ادعاهم بالتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتاكد من المعلومات المتطاربه

الامر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشان المثار انذاك

ومن وضع مسؤليتي

أرفض التعامل مع منظومه التحكيم المصري بهذه الطريقه الغير لائقه لاننا ليس منبطحين او ساعين علي مناصب او مصالح شخصية و عملنا نقوم به كواجب وطني

لذلك قررت تقديم استقالتي لإرساخ مبدء الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه من جميع عناصر اللعبة وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذي يريده الجمهور المصري العظيم

أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصريه بعين الاعتبار مثلما كان يحدث

مع أي خبير أجنبي يتولى المهمة

وأرفض تماما تصريحات احد المسؤلين بالاتحاد المصري لكره القدم والتي مفادها، استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري وإعلاني عدم التعاون معه في أي منصب وأن اكتفي بتقديم النصائح والمساندة لزملائي الحكام العامليين

لأنه وواجب وفرض.