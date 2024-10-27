نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء حجز شقق الإسكان 2024 في 15 مدينة جديدة.. تعرف على التفاصيل والشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الإسكان اليوم الأحد فتح باب الحجز لـ 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للعام 2024.

هذه الوحدات موزعة على 15 مدينة جديدة، وتشمل: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، غرب قنا الجديدة، ناصر (غرب أسيوط)، دمياط الجديدة.

مشروعات شقق الإسكان 2024

تتنوع مشروعات شقق الإسكان المتاحة للحجز بين:

دار مصر

سكن مصر

جنة

إسكان متميز

كيفية الحجز

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" عبر الرابط: www.reserve.newcities.gov.eg. الخطوات تشمل:

اختيار المدينة والمشروع والدور. سداد مبلغ جدية الحجز عبر الرقم المرجعي المستخرج من الموقع باستخدام: ماستر كارد، سداد كاش عبر فورى بلس، أو تحويل بنكي من خلال بنك التعمير والإسكان. إرفاق مستند السداد على الموقع.

شروط الحصول على شقق الإسكان 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وليس شخص معنوي. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وأن يكون لديه أهلية التصرف والتعاقد. لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لأكثر من وحدة، باستثناء ذوي الهمم. يحق لذوي الهمم أو من لهم ولاية عليهم التقديم.

شروط وأحكام إضافية

تُخصص الوحدات السكنية للاستخدام السكني فقط. ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام، وفي حالة المخالفة يطبق فسخ العقد وفق القوانين المعمول بها.

يشمل العقد كراسة الشروط كجزء لا يتجزأ من عقد البيع.

يعتبر التقدم للحجز بمثابة الموافقة النهائية على جميع الشروط.

لكل وحدة حصة من الأرض بنسبة مساحتها من إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحجز والأسعار من خلال كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني الرسمي.