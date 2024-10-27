نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصادر بالتعليم": تصحيح اختبارات الشهر من معلم الفصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر مسئولة بإدارة البساتين التعليمية بمحافظة القاهرة، انتظام اختبارات شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بمدارس الإدارة.

وأكدت المصادر، أنه هناك لجان متابعة من الإدارة التعليمية، لمتابعة سير اختبارات شهر أكتوبر داخل المدارس.

وشددت المصادر، أن الإختبارات بدأت في جميع المدارس اليوم الأحد، من خلال جدول موحد بجميع مدارس الإدارة التعليمية.

و أضافت المصادر، أن التصحيح سيتم من خلال معلم الفصل تحت إشراف كبير معلم المادة بالمدرسة.

وبدأت المدارس الثلاثة "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، في انطلاق أول إختبار شهري بالفصل الدراسي الحالي "اكتوبر "لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة.

يتم وضع الاختبارات الشهرية على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتلتزم بها المدارس.

وعلى صعيدا أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث يتكون مجموع الدرجات من 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي. يتم توزيع باقي الدرجات على المهام الأدائية التي تمنح 10 درجات، وكراسة الواجب والنشاط بواقع 5 درجات لكل منهما. كما يتم تخصيص 5 درجات للتقييم الأسبوعي و5 درجات أخرى للمواظبة والسلوك. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطالب على 10 درجات لتقييم الشهر، لتصبح الدرجة النهائية 100 درجة.

أما بالنسبة لتوزيع درجات تقييم الشهر، يتم تخصيص 5 درجات لاختبار أكتوبر الجاري، و5 درجات أخرى لاختبار نوفمبر المقبل. يؤدي الطلاب في كل فصل دراسي ثلاثة اختبارات، اثنان منها شهريان، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي.