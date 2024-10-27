نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار شقق "سكن مصر" 2024: تفاصيل الحجز في 9 مدن جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أسعار شقق "سكن مصر" للأشخاص الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية المتاحة في 9 مدن جديدة، حيث تم فتح باب الحجز اليوم الأحد 27 أكتوبر، ويستمر حتى 26 ديسمبر المقبل.

أسعار شقق "سكن مصر" وفقًا لكراسة الشروط

القاهرة الجديدة - أرض المعارض 1:

مساحة الوحدة: 115 متر مربع.

سعر المتر: 11،500 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،348،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

حدائق أكتوبر - بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي:

سعر المتر: 9،600 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،126،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

أكتوبر الجديدة - طريق الواحات:

سعر المتر: 9،900 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،184،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

مدينة الشروق الجديدة:

سعر المتر: 11،470 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،371،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

العلمين الجديدة:

سعر المتر: 15،000 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،908،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

دمياط الجديدة:

سعر المتر: 11،000 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،189،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

المنيا الجديدة:

سعر المتر: 8،100 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 987،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

غرب قنا:

سعر المتر: 7،650 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 966،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

غرب أسيوط:

سعر المتر: 8،150 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 881،000 جنيه .

. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

يمكن للراغبين في الاطلاع على كراسة شروط سكن مصر PDF والتعرف على كافة الأسعار والشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية المتاحة.