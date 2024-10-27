أخبار مصرية

أسعار شقق "سكن مصر" 2024: تفاصيل الحجز في 9 مدن جديدة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار شقق "سكن مصر" 2024: تفاصيل الحجز في 9 مدن جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أسعار شقق "سكن مصر" للأشخاص الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية المتاحة في 9 مدن جديدة، حيث تم فتح باب الحجز اليوم الأحد 27 أكتوبر، ويستمر حتى 26 ديسمبر المقبل.

أسعار شقق "سكن مصر" وفقًا لكراسة الشروط

القاهرة الجديدة - أرض المعارض 1:

  • مساحة الوحدة: 115 متر مربع.
  • سعر المتر: 11،500 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،348،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

حدائق أكتوبر - بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي:

  • سعر المتر: 9،600 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،126،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

أكتوبر الجديدة - طريق الواحات:

  • سعر المتر: 9،900 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،184،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

مدينة الشروق الجديدة:

  • سعر المتر: 11،470 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،371،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

العلمين الجديدة:

  • سعر المتر: 15،000 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،908،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

دمياط الجديدة:

  • سعر المتر: 11،000 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،189،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

المنيا الجديدة:

  • سعر المتر: 8،100 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 987،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

غرب قنا:

  • سعر المتر: 7،650 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 966،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

غرب أسيوط:

  • سعر المتر: 8،150 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 881،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.

يمكن للراغبين في الاطلاع على كراسة شروط سكن مصر PDF والتعرف على كافة الأسعار والشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية المتاحة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا