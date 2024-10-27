نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار شقق "سكن مصر" 2024: تفاصيل الحجز في 9 مدن جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أسعار شقق "سكن مصر" للأشخاص الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية المتاحة في 9 مدن جديدة، حيث تم فتح باب الحجز اليوم الأحد 27 أكتوبر، ويستمر حتى 26 ديسمبر المقبل.
أسعار شقق "سكن مصر" وفقًا لكراسة الشروط
القاهرة الجديدة - أرض المعارض 1:
- مساحة الوحدة: 115 متر مربع.
- سعر المتر: 11،500 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،348،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
حدائق أكتوبر - بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي:
- سعر المتر: 9،600 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،126،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
أكتوبر الجديدة - طريق الواحات:
- سعر المتر: 9،900 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،184،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
مدينة الشروق الجديدة:
- سعر المتر: 11،470 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،371،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
العلمين الجديدة:
- سعر المتر: 15،000 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،908،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
دمياط الجديدة:
- سعر المتر: 11،000 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،189،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
المنيا الجديدة:
- سعر المتر: 8،100 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 987،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
غرب قنا:
- سعر المتر: 7،650 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 966،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
غرب أسيوط:
- سعر المتر: 8،150 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 881،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
يمكن للراغبين في الاطلاع على كراسة شروط سكن مصر PDF والتعرف على كافة الأسعار والشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية المتاحة.