بوتين: التصعيد بين إسرائيل وإيران يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - انطلقت فعاليات جلسة بريكس بلس وأوت ريتش، بحضور قادة وزعماء التجمع، حيث ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعاليات الجلسة.

وقال بوتين، إن تجمع بريكس أثبت جدارته لإجراء حوار مفتوح بشأن القضايا المشتركة لأعضاء التجمع، كاشفا عن مناقشة القضايا الأكثر إلحاحا مثل القضاء على الفقر ومحاربة التطرف والإرهاب خلال فعاليات القمة.

شدد بوتين، على أن بلاده تسعى لعالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، ومتهما فى الوقت ذاته الغرب باستخدم أوكرانيا لخلق تهديدات استراتيجية لروسيا.

أضاف الرئيس الروسي، أن هناك من يعمل على تصعيد الأزمات القديمة مثلما يحدث بالقضية الفلسطينية، محذرا من أن التصعيد بين إسرائيل وإيران يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.