استمرار حبس ثلاثي الزمالك في الإمارات والحكم النهائي يوم 29

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - انتهت المحكمة المختصة بالإمارات من نظر جلسة الثلاثى مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز في قبل نهائى بطولة السوبر المحلى المقامة بأبو ظبى، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وتقرر أمس تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق، قبل أن تقرر المحكمة المختصة بالإمارات تقديم موعد الجلسة لتقام الخميس وهو ما حدث بالفعل.

وتم اتخاذ القرار بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة صباح أمس بالفيديو كونفرانس" أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية اليوم منذ قليل وقررت المحكمة المختصة بالإمارات استمرار حبس ثلاثي الزمالك وتأجيل المحاكمة إلى يوم 29 أكتوبر الجاري.