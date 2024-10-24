محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مجمع إعلام بئر العبد بذكرى أكتوبر المجيدة: مصر تخوض حرب التنمية على أرض الفيروز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - شهد اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء ، إحتفال مجمع إعلام بئر العبد بذكري أكتوبر تحت عنوان أسرار وذكريات أبطال من ذهب ، في حضور الدكتور أحمد يحيى ، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وابطال أكتوبر.

وأكد محافظ شمال سيناء علي أن مصر خاضت عدة حروب ، آخرها حرب الإرهاب والتي استطاعت الدولة القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، مستعرضاً التهديدات التي تتعرض لها مصر علي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية والجهود المبذولة للقضاء على هذه التهديدات.

واضاف المحافظ ، أن مصر اليوم تخوض حرب التنمية والتعمير وإعادة بناء الدولة والإقتصاد وإعادة بناء الشخصية المصرية.

وأكد مشايخ قبائل بئر العبد على دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة ، التي أعادت سيناء كاملة مرة أخرى إلى حضن الوطن الغالي مصر وفرضت السيادة المصرية على كافة أنحاء بوابة مصر الشرقية.

وأرسل مشايخ ورموز قبائل سيناء برقبة تهنئة تلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بالذكرى ال،51, على انتصارات أكتوبر المجيدة ، محددين عهد الولاء والانتماء مؤكدين أنهم سيظلون جنودا مخلصين في خدمة ومعسكر الوطن.